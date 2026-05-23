Energia, Lorenzoni: ‘Oggi chi autoproduce sfida i grandi fornitori’ Video News 23 Maggio 2026 16:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Energia, Marangoni (Althesys): ‘Serviranno ingegneri elettrici e giuristi’ Video News Energia, Piunti (Conou): ‘Chimico tra mestieri strategici del futuro’ Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Video News Contratti, Cafà (Cifa Italia): “Appalti e lavoro: guida per verificare equivalenza Ccnl” Video News Ultimo a Tor Vergata: incontro con gli studenti fra confessioni e amore per la musica Video News Hiv: esperti, “Le terapie long acting migliorano l’aderenza” Video News Digitale, Falcone (FI): “Sovranità tecnologica Ue per difesa, cybersicurezza e competitività” Video News Diritti vittime, Moretti (Pd): “Passo decisivo per tutelare chi denuncia e dopo il processo” Video News Lavoro, Orrù (Cassazione): “Dignità requisito fondamentale” Video News Lavoro, Alessi (OCL): “Persona va messa al centro, obiettivo è formazione” Video News Lavoro, Tango (ANM): “Diritti vanno attuati, non solo proclamati” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.4 ° C 28 ° 26.4 ° 40 % 6.3kmh 0 % Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Mar 35 ° Mer 33 ° Ultimi articoli Editoriale Undici milioni di persone a rischio povertà in Italia Sport nazionale Gp Canada, Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli Primo Piano Amministrative 2026 in Toscana: al voto per eleggere il sindaco in venti Comuni Primo Piano Un’altra aggressione ai danni di un autista di autobus: sindacati pronti alla mobilitazione Cronaca Si ustiona per l’incendio del trattore su cui sta lavorando: 62enne a Cisanello SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Energia, Marangoni (Althesys): ‘Serviranno ingegneri elettrici e giuristi’ Video News Energia, Piunti (Conou): ‘Chimico tra mestieri strategici del futuro’ Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video news Video News Energia, Marangoni (Althesys): ‘Serviranno ingegneri elettrici e giuristi’ Video News Energia, Piunti (Conou): ‘Chimico tra mestieri strategici del futuro’ Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale