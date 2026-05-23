Si ustiona per l’incendio del trattore su cui sta lavorando: 62enne a Cisanello

VOLTERRA – Brutto infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi (23 maggio) nelle campagne del comune di Volterra, dove l’incendio di un mezzo agricolo ha provocato il ferimento e l’ustione di una persona.

L’allarme è scattato poco prima delle 11,30, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è stata attivata d’urgenza per un rogo divampato lungo la strada statale 68, in via Volterrana, per la precisione nella località di Spicchiaiola. Un uomo di 62 anni, proprietario di un terreno agricolo della zona, si trovava alla guida del proprio trattore e stava effettuando alcune lavorazioni nei campi quando, per cause che sono tuttora in corso di accertamento, il mezzo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Nel tentativo di gestire l’emergenza o di mettersi in salvo dal fuoco che divampava rapidamente dal motore, il 62enne è rimasto ustionato a un braccio. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, si sono occupati di estinguere l’incendio del trattore e di mettere in sicurezza l’area, collaborando fianco a fianco con i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi al ferito.

Considerata la dinamica dell’incidente e la tipologia di lesione, sul luogo del sinistro è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso Pegaso, oltre all’ambulanza della Misericordia di Saline di Volterra. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo si sono rivelate meno gravi del previsto: il 62enne è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in codice giallo all’ospedale Cisanello di Pisa per ricevere le cure e le medicazioni del caso.

Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e svolgere gli accertamenti legati alla sicurezza sul lavoro, sono intervenuti i carabinieri di Volterra e il personale della Asl di Pontedera.