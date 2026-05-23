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Scontro auto-moto: due feriti in sella alle due ruote

Un uomo di 42 anni e una giovane donna di 29 anni in codice rosso in ospedale. L'incidente ieri sera (22 maggio) in via Perini a Calcinaia

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

CALCINAIA – Momenti di grande apprensione nella serata di ieri (22 maggio), intorno alle 19,30, per un grave incidente stradale avvenuto in via Perini a Calcinaia, dove un violento scontro tra un’auto e una moto ha provocato il ferimento serio di due persone.

Entrambi i feriti viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote: si tratta di un uomo di 42 anni e di una giovane donna di 29 anni. Resta ancora da accertare chi dei due si trovasse alla guida della moto al momento del violento impatto con la vettura.

La centrale operativa del 118, considerata la gravità della situazione, ha attivato immediatamente una massiccia macchina dei soccorsi. Sul posto sono precipitate l’automedica di Pontedera, l’ambulanza con infermiere a bordo della Valdera e l’ambulanza della Misericordia di Bientina. I sanitari hanno prestato le prime, cruciali cure ai due centauri, che nell’impatto e nella successiva caduta sull’asfalto hanno riportato gravi politraumi in diverse parti del corpo. Una volta stabilizzati e messi in sicurezza, entrambi i pazienti sono stati trasferiti d’urgenza e a sirene spiegate in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.

In via Perini sono intervenuti tempestivamente anche i carabinieri, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito per stabilire le precise responsabilità e l’esatta dinamica del sinistro, oltre a gestire la viabilità stradale durante le operazioni di soccorso.

© Riproduzione riservata

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