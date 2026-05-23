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Gp Canada, Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
George Russell vince la sprint del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota della Mercedes chiude la gara veloce a Montreal davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.  

Ecco l’ordine di arrivo della sprint race:  

1. George Russell (Mercedes) 

2. Lando Norris (McLaren) 

3. Kimi Antonelli (Mercedes) 

4. Oscar Piastri (McLaren) 

5. Charles Leclerc (Ferrari) 

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 

7. Max Verstappen (Red Bull) 

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

9. Franco Colapinto (Alpine) 

10. Carlos Sainz (Williams) 

11. Liam Lawson (Racing Bulls) 

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 

13. Esteban Ocon (Haas) 

14. Sergio Perez (Cadillac) 

15. Nico Hulkenberg (Audi) 

16. Lance Stroll (Aston Martin) 

17. Valtteri Bottas (Cadillac) 

18. Oliver Bearman (Haas) 

19. Alexander Albon (Williams) 

20. Pierre Gasly (Alpine) 

21. Isack Hadjar (Red Bull) 

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin) 

 

Ecco la classifica di Formula 1 aggiornata dopo il Gp del Canada:  

1) Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti 

2) George Russell (Mercedes) – 88 punti 

3) Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti 

4) Lando Norris (McLaren) – 58 punti 

5) Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti 

6) Oscar Piastri (McLaren) – 48 punti 

7) Max Verstappen (Red Bull) – 28 punti 

8) Oliver Bearman (Haas) – 17 punti 

9) Pierre Gasly (Alpine) – 16 punti 

10) Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 punti 

11) Franco Colapinto (Alpine) – 7 punti 

12) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 punti 

13) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti 

14) Carlos Sainz (Williams) – 4 punti 

15) Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 punti 

16) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto 

17) Alexander Albon (Williams) – 1 punto 

18) Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti 

19) Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti 

20) Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti 

21) Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti 

22) Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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