Milano Cortina, Mattarella accende il braciere al Quirinale

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. Da qui partirà il lungo viaggio lungo la penisola. La fiaccola in 63 giorni di viaggio, toccherà 60 città, percorrendo 12mila chilometri e toccando tutte le 110 province della Penisola. II viaggio è iniziato il 26 novembre 2025, a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco per arrivare poi in Italia a Roma, il 4 dicembre.

Al Quirinale, centinaia di persone hanno assistito all’accensione del braciere olimpico da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il passaggio delle Frecce Tricolore, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana, del ministro infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, della Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, unitamente al Presidente del Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, al Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e a quello del Cip Giunio De Sanctis, oltre presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ai sindaci di Milano Giuseppe Sala, di Cortina Gianluca Lorenzi e di Verona Damiano Tommasi.

