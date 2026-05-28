Moggi: “Nessuna paura ai funerali di mia moglie, è falsissimo”

(Adnkronos) – “Ho letto ‘paura’ ai funerali della moglie di Moggi ma è una cosa falsissima. Ci tengo a precisarlo. Capisco che il nome di Moggi faccia gola e faccia notizia ma non è andata così”. Lo ha precisato l’ex dg della Juventus Luciano Moggi all’Adnkronos, su quanto accaduto nella giornata di mercoledì a Monticiano, in provincia di Siena. Secondo articoli e news, il sacerdote sarebbe stata vittima di un’aggressione prima della cerimonia. Moggi chiarisce che l’episodio non è assolutamente collegato al funerale, celebrato diverse ore dopo. “Il prete la mattina di ieri è andato a cercare di dividere due persone che stavano litigando tra di loro ed è rimasto vittima di qualche schiaffo ed è andato anche in ospedale, ma noi addirittura siamo arrivati nel pomeriggio. E’ una cosa fuori dalla realtà”, ha aggiunto Moggi, con il parroco che è stato sostituito per la funzione. “Non è assolutamente accaduto nulla durante il funerale di mia moglie”, ha tenuto a sottolineare l’ex dg bianconero in merito all’ultimo saluto a Giovanna Regoli.

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