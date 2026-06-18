35.6 C
Firenze
giovedì 18 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, il tifoso dell’Uzbekistan piange e i colombiani lo consolano in tribuna

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I Mondiali 2026 regalano anche grandi momenti di sportività tra le tifoserie. Una delle immagini più emozionanti di Uzbekistan-Colombia, partita del gruppo K giocata nella notte, arriva dalle tribune dello stadio Azteca di Città del Messico. Dopo il gol del vantaggio dei sudamericani, firmato da Daniel Munoz, un bambino uzbeko è scoppiato a piangere. Ripreso dalla regia internazionale, con una coppia della Coppa del Mondo tra le mani, le immagini hanno presto fatto il giro del web e sono diventate virali sui social. E il bello, è che è stato subito consolato da decine di tifosi colombiani seduti accanto a lui.  

 

Diversi sostenitori dei Cafeteros, lo hanno confortato con un abbraccio e hanno poi intonato il coro “Uzbekistan, Uzbekistan!”. Così, in pochi secondi, le sue lacrime si sono presto trasformate in un sorriso, nonostante la sconfitta per 3-1 arrivata a Città del Messico.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
35.6 ° C
36.5 °
33.2 °
33 %
1.8kmh
12 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
39 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1500)ultimora (1043)Video Adnkronos (427)ImmediaPress (107)salute (95)sport (92)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati