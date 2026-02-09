11.3 C
Firenze
lunedì 9 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli, recuperato Politano

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La vittoria in extremis contro il Genoa, in 10 contro 11, ha riportato entusiasmo in casa Napoli.  

Conte prosegue il suo cammino, complicato insidiare lo scudetto all’Inter, ma l’obiettivo minimo è un piazzamento in Champions League. Nel frattempo, oil tecnico azzurro recupera qualche calciatore dall’infermeria.  

In totale emergenza infortuni, il tecnico azzurro potrà tornare ad avere a disposizione uno dei pilastri della squadra: Matteo Politano. 

L’esterno azzurro ha pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite e tornerà a disposizione di Conte per a sfida contro il Como. 

Fantacalcio.it per Adnkronos  

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
11.3 ° C
12.3 °
10.4 °
65 %
1.8kmh
100 %
Lun
11 °
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1512)ultimora (1329)sport (83)Eurofocus (59)demografica (41)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati