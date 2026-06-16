“Niente sesso per 2 mesi e vinciamo il titolo Nba”, ecco il segreto dei New York Knicks

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“Niente sesso e vinceremo il titolo Nba”. Detto, fatto. I New York Knicks hanno appena conquistato il titolo Nba ponendo fine ad un digiuno durato 53 anni. Per centrare l’obiettivo, hanno seguito – forse, almeno in parte – le regole dettate dal proprietario James Dolan ad aprile, prima della fine della regular season. Era il 3 aprile, i playoff sarebbero iniziati da lì a poco. Dolan ha radunato la squadra e ha chiesto a tutti i giocatori “10 settimane di sacrificio”. Il monologo del proprietario è stato documentato da un video trasmesso dal podcast Roomates Show, condotto da Jalen Brunson e Josh Hart, due stelle della squadra.

“Questa squadra può vincere tutto”, le parole di Dolan, che ha tenuto un discorso sulla base di appunti scritti su un foglio. “Non so se vi rendete conto di cosa significherebbe per voi vincere il campionato quest’anno… Cambierebbe la vita a tutti voi. E se non lo vincerete, ci penserete per tutta la vita, e lo farò anch’io. Quando le persone vi presenteranno, anche se diventate Presidente degli Stati Uniti, vi garantisco che inizieranno dicendo ‘Campione NBA 2026’. Abbiamo un’opportunità rara e unica per farlo. E non si tratta solo di voi giocatori, ma di tutti noi”, il messaggio.

Quindi, nel dettaglio, le ‘Dolan Rules’: niente chiacchierate riservate con i giornalisti, attenzione alla dieta e al sonno. E niente sesso, per 2 mesi e mezzo. “Ho pensato che forse dovreste rinunciare al sesso per le prossime 10 settimane”, ha detto Dolan con una risata. “Gli Spartani rinunciavano a qualcosa, giusto? Per avere un vantaggio… Ora tornate a casa e parlate con le vostre mogli… non dite loro che è stata una mia idea. Ma spiegate che cosa significa, cosa comporta questo impegno”. Non è dato sapere se i giocatori si siano adeguati e come abbiano reagito, eventualmente, mogli e fidanzate. La ricetta, qualunque sia stata, si è rivelata azzeccata: Knicks campioni Nba.

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