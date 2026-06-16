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Norvegia-Iraq: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Norvegia. Nella notte tra oggi, martedì 16 giugno, e domani, mercoledì 17, la Nazionale scandinava sfida l’Iraq – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone I della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Boston Stadium di Boston. 

 

La sfida tra Norvegia e Iraq è in programma oggi a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni: 

Norvegia (4-3-3): Tangvik; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken 

Iraq (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein. Ct. Arnold. 

 

Norvegia-Iraq sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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