Olanda-Giappone 2-2, Kamada salva i nipponici al fotofinish

(Adnkronos) – L’Olanda ha pareggiato con il Giappone nella prima giornata del gruppo F. Oggi, domenica 14 giugno, all’esordio nei Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, la Nazionale orange è stata fermata da quella nipponica per 2-2 in una partita decisa dai di gol di Van Dijk al 50′, di Nakamura al 57′, di Summerville al 64′ e dell’ex laziale Kamada all’88’. Con questo pareggio Olanda e Giappone salgono a quota 1 nella classifica del girone.

Nella notte italiana: all’1 Costa d’Avorio-Ecuador, alle 4 Svezia-Tunisia.

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