Onorato (Roma Capitale): "A Roma il primo impianto sportivo totalmente gratuito per uno sport senza frontiere"

(Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è fare in modo che lo sport diventi davvero un diritto per tutti. Nei prossimi mesi abbiamo l’obiettivo di realizzare il primo impianto sportivo dove si potrà praticare attività totalmente gratuita: sarà uno spazio aperto dove chiunque potrà allenarsi senza pagare un euro.” Queste le parole di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, in occasione del CSR Award 2025 presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma. 

