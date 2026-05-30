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Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l’evento sportivo qualcosa sul territorio”

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Il primo intervento realizzato ha riguardato la parte del Galoppatoio, anche dalle immagini si può notare come lo avevamo trovato 10 anni fa e come lo abbiamo poi restituito oggi riqualificato…piazzale delle Canestre, ma soprattutto la Via dell’Acqua, ovviamente dal Leone fino alle fontane: aver ripristinato il circolo anche dell’acqua stessa, che è un elemento essenziale di Villa Borghese, con il suo scorrere che si sente nel sottofondo è qualcosa di bello, che richiama la vita. E’ un percorso di piccole iniziative, che comunque rendono corretto e coerente – quando si crea un evento sportivo – lasciare in eredità dopo l’evento sportivo stesso qualcosa sul territorio, in questo caso in un posto unico al mondo che è Villa Borghese”. Così l’ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, nel corso dell’incontro di presentazione del restauro della Fontana dei Cavalli Marini a Villa Borghese, occasione anche per ripercorrere la lunga serie di interventi di restauro e valorizzazione effettuati nel corso degli anni. 

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