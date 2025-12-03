12.6 C
Firenze
Pietrangeli, Buonfiglio: “Ha vissuto la vita nella sua pienezza, oggi sono un po’ commosso”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Va via la storia e le storie come le sue non muoiono mai”. Queste le parole del n.1 dello sport italiano Luciano Buonfiglio nel rendere omaggio a Nicola Pietrangeli davanti alla camera ardente allestita nel campo che porta il suo nome al Foro Italico. “Ci ha lasciato un messaggio del quale tutti dovremmo renderci conto. Ho avuto il privilegio di conoscerlo davvero, di parlare tante volte con lui. Ogni conversazione era un misto di esperienza e ironia. Sapeva metterti a tuo agio, non si è mai vantato di nulla. Era sempre disponibile, sempre cordiale”. 

