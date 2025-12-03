12.6 C
Pietrangeli, Malago: “Cerimonia organizzata secondo sue volontà”

Sport nazionale
(Adnkronos) – “Cerimonia organizzata nel pieno delle sue volontà. Ha sbagliato solo l’ora delle esequie, doveva farle a mezzogiorno…”. Così Giovanni Malago’ ha reso omaggio a Nicola Pietrangeli davanti alla camera ardente allestita nel campo che porta il suo nome al Foro Italico. “Un fenomeno come atleta, ma faccio fatica a staccare il tennista da uomo perché mi ha visto crescere. Mi chiamava ‘Giovannino’ anche se tanto ‘ino’ non sono. Era scanzonato e ironico, ma soprattutto un amico di famiglia”, ha aggiunto l’ex presidente del Coni. 

sport

© Riproduzione riservata

