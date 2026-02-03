9.8 C
Pisa e Verona cambiano allenatore: ora è ufficiale

Sport nazionale
(Adnkronos) – Cambiano due panchine in Serie A.  

C’è un nuovo allenatore per l’Hellas Verona dopo l’esonero di Paolo Zanetti.  

Il club scaligero ha deciso di affidare la guida della compagine gialloblu a Paolo Sammarco, ex centrocampista tra le altre di Frosinone e Chievo e attuale trainer della formazione Primavera. 

Il Pisa, invece, ha trovato l’erede di Alberto Gilardino, esonerato dopo i recenti risultati ritenti insoddisfacenti.  

Il club ha ufficializzato l’accordo con Oscar Hiljemark, giovane tecnico svedese legatosi ai toscani con un contratto di un anno e mezzo ed ex conoscenza della Serie A di qualche anno fa con le maglie di Palermo e Genoa. 

Fantacalcio.it per Adnkronos  

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

