Premio Fair Play Menarini: Paganelli, ’30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’

(Adnkronos) – “Sono passati trent’anni dalla prima edizione del Premio Fair Play Menarini, ma ci sono valori che sono rimasti immutabili e che rappresentano i pilastri delle vere vittorie. Sono proprio quelli i valori che celebriamo”. Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, alla 30esima edizione del riconoscimento che riunisce i campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati dentro e fuori i campi da gioco.

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