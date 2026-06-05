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Presidente del Messico lancia il pallone, giornalista cade in tuffo: la gaffe mundial

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La prendo io”. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, lancia un pallone alla fine della sua conferenza stampa. E una giornalista si tuffa a pesce per catturare l’omaggio. Risultato: caduta fantozziana. Il Messico si appresta ad ospitare i Mondiali 2026, organizzati con Stati Uniti e Canada. La febbre del calcio contagia anche la presidente, tutto il paese trepida per la Tricolor, la Nazionale che aprirà il torneo l’11 giugno. 

 

L’auspicio è che i giocatori in campo facciano una figura migliore di quella vista in sala stampa… 

 

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