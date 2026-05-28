Roland Garros, il programma di oggi: da Sinner e Cobolli a Berrettini, italiani in campo e dove vederli

(Adnkronos) – Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco il programma dei match di oggi, giovedì 28 maggio:  

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12
 

[1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG)
 

[30] A. Li (USA) – D. Parry (FRA) 

[1] A. Sabalenka (BLR) – E. Jacquemot (FRA) 

non prima delle 20:15 

[22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA)
 

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11
 

A. D. Vallejo (PAR) – [WC] M. Kouamé (FRA) 

J. Grabher (AUT) – [6] A. Anisimova (USA) 

[4] C. Gauff (USA) – M. Sherif (EGY) 

R. Collignon (BEL) – [5] B. Shelton (USA) 

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11
 

D. Vekic (CRO) – [16] N. Osaka (JPN) 

[25] F. Cerundolo (ARG) – H. Gaston (FRA) 

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) – R. A. Burruchaga (ARG) 

[9] V. Mboko (CAN) – K. Siniakova (CZE) 

COURT 14 – dalle ore 11
 

[17] I. Jovic (USA) – E. Navarro (USA) 

H. Hurkacz (POL) – [19] F. Tiafoe (USA) 

A. Ruzic (CRO) – [19] M. Keys (USA) 

M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE)
 

COURT 7 – dalle ore 11
 

[10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN)
 

[25] D. Shnaider (RUS) – M. Kessler (USA) 

M. Sakkari (GRE) – C. Liu (USA) 

L. Van Assche (FRA) – [31] B. Nakashima (USA) 

COURT 6 – dalle ore 11
 

F. Diaz Acosta (ARG) – [18] L. Tien (USA) 

[22] A. Kalinskaya (RUS) – A. Korneeva (RUS) 

F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA) 

K. Boulter (GBR) – [28] A. Potapova (AUT) 

COURT 9 – dalle ore 11
 

M. Landaluce (ESP) – V. Kopriva (CZE) 

COURT 10 – dalle ore 11
 

O. Oliynykova (UKR) – K. Birrell (AUS) 

COURT 12 – dalle ore 11
 

J. L. Struff (GER) – J. Faria (POR) 

M. Chwalinska (POL) – [23] E. Mertens (BEL) 

D. Kasatkina (AUS) – S. Bandecchi (SUI) 

COURT 13 – dalle ore 11
 

Z. Svajda (USA) – A. Walton (AUS) 

Y. Putintseva (KAZ) – C. Osorio (COL) 

A. Tabilo (CHI) – [16] V. Vacherot (MON) 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

