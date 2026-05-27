Roma, Malen è stato riscattato

(Adnkronos) – Donyell Malen è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del l’attaccante olandese, autore di 15 gol in 20 partite giocate.

Di seguito il comunicato del club capitolino: “L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni, Donyell”.

Per Malen numeri da capogiro al fanta: ben 14 gol e 2 assist in 18 partite a voto

, sempre titolare e mai dalla panchina. Per rapporto minuti giocati e gol segnati è il miglior attaccante del nostro campionato (se si considera quelli con quasi il 50% delle presenze, ndr). E avesse fatto il suo esordio in Serie A dalla prima giornata, probabilmente oggi staremmo raccontando di un altro capocannoniere.

Fantacalcio.it per Adnkronos



—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)