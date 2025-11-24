Roma, riecco Dybala e Bailey

(Adnkronos) –

Dopo la vittoria contro la Cremonese, che ha regalato la vetta in solitaria nel campionato di Serie A, la Roma torna subito al lavoro per preparare l’Europa League ma soprattutto il big match in programma domenica sera contro il Napoli.

Dybala è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, nella settimana successiva alla vittoria contro la Cremonese.

Out dall’infortunio rimediato contro il Milan, l’argentino ha mostrato segnali positivi dopo la lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il rientro si avvicina, in attesa di capire se in tempo contro il Napoli o già il 24 novembre contro il Midtjylland in Europa League.

Discorso da copiare e incollare anche per Bailey. Il giamaicano si è allenato parzialmente in gruppo, dopo aver dato forfait nell’ultima sfida di campionato. Anche l’ex Aston Villa sarà monitorato con ottimismo in vista della gara contro il Napoli.

