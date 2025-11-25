Serie A, gli squalificati della 13a giornata

11 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
(Adnkronos) – Venerdì sera al via la 13esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Como e Sassuolo, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Bologna e Cremonese.  

Sono due i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Smolcic del Como e di Norton-Cuffy del Genoa. 

Nella difesa dei lariani mister Fabregas potrebbe tornare a schierare Vojvoda da terzino destro, invece mister De Rossi sulla corsia destra del Grifone, impegnato sabato pomeriggio a Marassi contro il Verona, si affiderà a Sabelli.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

