Serie A, gli squalificati della 14a giornata

(Adnkronos) – Sabato pomeriggio al via la 14esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Sassuolo e Fiorentina, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Torino e Milan.  

Sono tre i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Pongracic della Fiorentina, Gagliardini del Verona e Troilo del Parma. 

Nella Viola mister Vanoli potrebbe tornare a schierare Comuzzo nel terzetto arretrato, mentre mister Zanetti in mediana gialloblù darà spazio a Al-Musrati, infine nei ducali sarà Delprato a guidare la difesa.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

