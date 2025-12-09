12.1 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, gli squalificati della 15a giornata

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Venerdì sera al via la 15esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Lecce e Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Roma e Como.  

Sono quattro i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Celik della Roma, Gila della Lazio, Nzola del Pisa e Perrone del Como. 

Nella giallorossi mister Gasperini sulla fascia rilancerà il ristabilito Wesley, mentre dal canto suo Fabregas nei lariani si affiderà a Caqueret in regia. Nell’attacco del Pisa spazio a Meister da prima punta, infine al centro della difesa laziale verrà rispolverato Patric. 

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.1 ° C
12.1 °
9.3 °
74 %
0.2kmh
76 %
Mar
12 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1352)ultimora (1248)sport (58)demografica (33)attualità (26)cronaca (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati