Serie A: Milan – Lazio: rossoneri primi per un giorno, avanti a 1,62

La 13esima di Serie A potrebbe determinare qualche scossone in vetta alla classifica. L’occasione è ghiotta in particolare per il Milan, protagonista di uno dei big match di giornata contro la Lazio, che, vincendo, potrebbe diventare capolista per un giorno, in attesa dello scontro diretto all’Olimpico tra Roma e Napoli. I rossoneri, reduci dal successo nel Derby con l’Inter, vantano una imbattibilità che dura da 12 partite e, per gli esperti di Sisal, vedono la vittoria anche nella gara di San Siro contro i biancocelesti: la squadra di Allegri conduce a 1,62, per la Lazio la vittoria sale a 5,75, il pareggio è a 3,75. Il Milan, nelle ultime 12 gare, ha mantenuto la porta inviolata in 7 occasioni, dall’altra parte la Lazio ha invece grandi limiti realizzativi, specie fuori casa, con una sola rete all’attivo nelle ultime sei trasferte: la gara è infatti da No Gol, a 1,70, con l’ipotesi di un altro clean sheet rossonero a 2,45. Probabilmente, Allegri dovrà fare a meno del suo uomo copertina, Pulisic, Leao proverà a non farne sentire la mancanza, con il gol a 3,00, forte candidatura anche quella di Nkunku, a 2,75.

All’Olimpico va in scena la sfida scudetto tra Roma e Napoli, con gli uomini di Gasperini che potrebbero dare una svolta alla stagione. I capitolini sono in un momento d’oro: quattro vittorie consecutive, sei nelle ultime sette partite, miglior difesa del campionato ed entusiasmo alle stelle. Per gli esperti di Sisal, la sfida è equilibrata ma prevalgono i capitolini, a 2,70, il Napoli è in crescita ma parte leggermente indietro, a 3,00, il pareggio è a 2,90. Confermato per la sfida Dybala, fermo a una sola rete in stagione, la sua marcatura è a 4,00, meglio l’altro argentino, Matías Soulé, con nove centri all’attivo, il decimo è a 4,50. Nel Napoli, pesa la scarsa vena realizzativa di Hojlund, che col Qarabag ha anche sbagliato un rigore: il danese è dato marcatore a 4,00 ma occhio a Lucca, che potrebbe essere preferito da Conte, il cui gol è a 3,25.

L’Inter è chiamata a riscattare le due sconfitte consecutive con il Milan e l’Atletico Madrid e la gara con il Pisa è l’occasione perfetta, i nerazzurri sono infatti super favoriti a 1,30 contro il 10 dei toscani. Palladino alla guida dell’Atalanta, ritrova la sua ex squadra, la Fiorentina, e ha le quote dalla sua con la vittoria a 1,70, a 5,25 il successo della viola. Prosegue il momento positivo del Bologna che, contro la Cremonese, ha la vittoria in pugno, a 1,45 contro l’8,00 dei biancorossi.

