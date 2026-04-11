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Serie A, oggi Atalanta-Juventus – Diretta

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(Adnkronos) –
Big match in Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, l’Atalanta ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nella 32esima giornata di campionato. La Dea è reduce dalla vittoria in trasferta per 3-0 contro il Lecce, mentre i bianconeri hanno battuto in casa 2-0 il Genoa di De Rossi, rilanciando le proprie ambizioni Champions e portandosi a un solo punto dal quarto posto occupato dal Como, impegnato contro l’Inter. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Bologna,  

 

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