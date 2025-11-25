Sinner alle Maldive, lo raggiungono Cobolli e Berrettini: l”indizio’ sulla vacanza di lusso

(Adnkronos) – Dopo la fine della stagione Jannik Sinner è volato alle Maldive, probabilmente con la fidanzata Laila Hasanovic. L’azzurro, reduce dal trionfo alle Atp Finals, dopo una tappa sul lago di Garda ha preso il volo per l’Oceano Indiano: relax e riservatezza, come d’abitudine. Dov’è Sinner? A fornire un indizio, indirettamente, potrebbe essere lo ‘spoiler’ è arrivato dal collega Alexander Zverev.

Zverev, che ha staccato la spina dopo la Coppa Davis, ha incrociato Sinner sull’aereo. E così si sono scattati un selfie, finito sui social. “Immagino sia periodo di Maldive per tutti eh?”, ha scritto il tedesco in una storia su Instagram, pubblicando una foto con il rivale azzurro che quest’anno ha affrontato quattro volte in campo.

Sinner non ha condiviso nulla, mentre il tennista tedesco sui social ha pubblicato un paio di scatti dal resort scelto. Una rapida ricerca online, con l”esame’ dei caratteristici alloggi sospesi sull’acqua, ha identificato quello che sembrerebbe essere il Soneva Jani, sull’Atollo Noonu, uno dei più famosi e fotografati delle Maldive. Oltre a condividere l’aereo, Sinner e Zverev potrebbero aver scelto anche lo stesso resort?

Si tratta sicuramente di una destinazione di lusso che ‘coccola’ i suoi clienti. Tra le attività offerti tramonti in barca, snorkeling insieme alle tartarughe, massaggi, spa e pasti raffinati preparati da chef stellati. Il prezzo è di almeno 1250 dollari a notte per ogni adulto, extra esclusi.

Da quelle parti, in realtà, potrebbero essere arrivati altri big della racchetta. Dopo aver trionfato in Coppa Davis, anche Flavio Cobolli e Mateo Berrettini sono volati alle Maldive. Berrettini si trova alle Fari Islands per la precisione, insieme a suo fratello Jacopo. Si gode il resort Patina Maldives e partecipa all’evento LUX Tennis Stars insieme a Paula Badosa.

Cobolli è invece in un altro villaggio, insieme alla sua ragazza e a una coppia di amici, ma – ha chiarito in un’intervista al Corriere – nessun altro del gruppo azzurro è lì con lui. E secondo la stampa spagnola anche Jaume Munar, battuto proprio da Cobolli in Coppa Davis, sta raggiungendo gli altri tennisti alle Maldive.

