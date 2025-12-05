13.6 C
Firenze
venerdì 5 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner in campo per la opening week degli Australian Open: ecco quando debutterà Jannik

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara al rientro in campo nel 2026. Il fuoriclasse azzurro sarà uno dei protagonisti più attesi agli Australian Open, primo slam della stagione. In Australia Jannik dovrà difendere il titolo vinto negli ultimi due anni, ma prenderà parte anche alle esibizioni della opening week, la settimana che precederà l’inizio del torneo. Oltre a lui, in quei giorni saranno impegnati a Melbourne i migliori tennisti al mondo, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l’altro azzurro Lorenzo Musetti. Ecco i match previsti dal 13 al 16 gennaio. 

Ecco il calendario della opening week degli Australian Open:  

Martedì 13 gennaio (orari italiani) 

Ore 7 Zverev vs Musetti alla Rod Laver di Melbourne
 

Mercoledì 14 gennaio (orari italiani) – AO 1 Point Slam  

Ore 9.30 Alcaraz vs Kyrgios alla Rod Laver di Melbourne
 

Giovedì 15 gennaio (orari italiani) 

Ore 7 Alcaraz vs de Minaur alla Rod Laver di Melbourne 

Venerdì 16 gennaio (orari italiani) 

Ore 7.30 Sinner vs Auger-Aliassime alla Rod Laver di Melbourne
 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.6 ° C
14.6 °
12.1 °
62 %
3.1kmh
40 %
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1457)ultimora (1353)sport (63)demografica (41)attualità (31)cronaca (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati