Sinner lascia il San Raffaele, finiti i controlli dopo il malore al Roland Garros

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha lasciato intorno alle 12.30 l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era arrivato questa mattina verso le 9.30 per proseguire gli accertamenti medici programmati iniziati ieri con un Day hospital durato tutto il giorno. Il numero 1 del tennis mondiale ha imboccato un’uscita secondaria, per evitare media e curiosi che affollavano l’ingresso del padiglione solventi Diamante.

A quanto si apprende, con la giornata di oggi Sinner ha completato i controlli previsti (VIDEO). E’ stato sottoposto ad accertamenti multispecialistici, vedendo diversi esperti. Un iter gestito come ieri da Alberto Zangrillo, Chief Clinical Officer dell’Irccs di via Olgettina, primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale, cardio-toraco-vascolare e dell’Area unica di Terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica.

Ieri il campione italiano si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici programmati, dopo il malore che gli ha causato l’eliminazione dal Roland Garros. A quanto si apprende sono stati eseguiti esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici.

Anche ieri il tennista è stato ospitato al padiglione Diamante, noto per aver accolto diversi ricoveri del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, compreso l’ultimo prima del decesso avvenuto nell’Irccs milanese il 12 giugno 2023.

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