Sospiro di sollievo Juve: Vlahovic ci sarà

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo in casa Juventus in vista della sfida di campionato col Cagliari in programma sabato pomeriggio.

C’era preoccupazione per le condizioni di Dusan Vlahovic, ma l’attaccante serbo sarà regolarmente a disposizione per il match con i sardi.

Il centravanti ex Fiorentina aveva accusato un sovraccarico muscolare in Nazionale, ma nelle ultime ore non ha accusato alcun problema muscolare. Anzi, è in rampa di lancio per vestire una maglia da titolare nella sfida in programma allo Stadium sabato alle 18.

Fantacalcio.it per Adnkronos

