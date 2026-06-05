Sport: sen. La Pietra, ‘Derby a Milano valorizza ippica italiana e non’

(Adnkronos) – “Il nostro intento è valorizzare l’intera ippica a livello nazionale e internazionale. Saremo ad Ascot, in Inghilterra, per promuovere anche il galoppo italiano. Stiamo facendo un lavoro di valorizzazione di tutto il sistema che, finalmente, ha impedito a questo settore di decrescere. Si tratta di un lavoro importante che dà finalmente realizzazione a un settore primario per il Made in Italy”. E’ quanto riferito dal senatore Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato all’agricoltura con delega all’ippica, partecipando al 143esimo Derby Italiano e al Premio Presidente della Repubblica all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano.

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