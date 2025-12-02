7.3 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Stop Vlahovic, l’esito degli esami: lesione di alto grado

Sport nazionale
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Dusan Vlahovic
 è uscito al 31′ minuto della sfida con il Cagliari. Le lacrime dell’attaccante serbo non lasciavano sensazioni positive gli occhi dei tifosi e dello staff bianconero, che oggi lo ha sottoposto agli esami strumentali. 

Conclusi in mattinata, dagli esami è emersa una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 

Si teme uno stop di almeno 3 mesi, anche le tempistiche dipenderanno dalla decisione relativa ad un possibile intervento chirurgico. 

Il comunicato della Juventus: 
 

In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. 

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 

Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate. 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

© Riproduzione riservata

