Stop Vlahovic, l’esito degli esami: lesione di alto grado

Dusan Vlahovic

è uscito al 31′ minuto della sfida con il Cagliari. Le lacrime dell’attaccante serbo non lasciavano sensazioni positive gli occhi dei tifosi e dello staff bianconero, che oggi lo ha sottoposto agli esami strumentali.

Conclusi in mattinata, dagli esami è emersa una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

Si teme uno stop di almeno 3 mesi, anche le tempistiche dipenderanno dalla decisione relativa ad un possibile intervento chirurgico.

Il comunicato della Juventus:



In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate.

