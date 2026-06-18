Strategie Juventus: il portiere cambia, ma… Sport nazionale 18 Giugno 2026 14:04 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura — sport/fantacalcio webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronossport Notizie correlate Sport nazionale Mondiali, oggi Repubblica Ceca-Sudafrica: orario, probabili formazioni e dove vederla Sport nazionale Mondiali, oggi Svizzera-Bosnia: orario, probabili formazioni e dove vederla Sport nazionale Mondiali 2026, i match e il programma di oggi: calendario, gironi e dove vederle in tv Sport nazionale Arrestato per scommesse sospette e in campo ai Mondiali, il caso Wahi Sport nazionale Bernardo Silva ha firmato col Real Madrid Sport nazionale La Juventus riporta Salah in Serie A? Sport nazionale A Rodi Garganico torna il campionato del mondo offshore, dieci catamarani pronti a darsi battaglia Sport nazionale Totti conquista anche Malta, a cena nella Steak House ‘Era Ora’ tra tifosi e palleggi Sport nazionale Mondiali 2026, Adidas esaurisce le scorte della lettera ‘V’ per le maglie della Germania Sport nazionale Ciclismo, l’AppenninoBike Tour Festival 2026 dal 19 giugno al 2 settembre Sport nazionale “Niente sesso per 2 mesi e vinciamo il titolo Nba”, ecco il segreto dei New York Knicks Sport nazionale Mondiali, il ricordo di un tifoso di Capo Verde a Roma: “Giocai a calcetto con il ct Bubista” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 32.5 ° C 33.4 ° 30.9 ° 41 % 1.8kmh 28 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 40 ° Lun 40 ° Ultimi articoli Motori Passo carrabile e marciapiede: dove finisce il diritto di accesso e dove inizia lo spazio pubblico Lavoro Olio, Borzatta (I&P): “Nella Tuscia l’evo si riscopre tra innovazione, contaminazioni e comunità” Tecnologia Dieci anni di VivaTech: la ricetta europea per la sovranità tecnologica Cronaca Rientra dall’estero e viene arrestato: 31enne macedone deve scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione Politica Sanità toscana, riapre il tavolo tra Regione e sindacati: sbloccata la mobilità volontaria SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gli Iron Maiden a San Siro: “Suonare qui è un sogno che si realizza” Video News Demografia: Scarangella (Fs), ‘piani welfare cruciali per indirizzare bisogni delle persone’ Video News Edilizia, Di Francesco (Velux): “Un edificio salubre genera valore nel tempo” Video news Video News Gli Iron Maiden a San Siro: “Suonare qui è un sogno che si realizza” Video News Demografia: Scarangella (Fs), ‘piani welfare cruciali per indirizzare bisogni delle persone’ Video News Edilizia, Di Francesco (Velux): “Un edificio salubre genera valore nel tempo”