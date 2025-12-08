13.1 C
Thuram carica l’Inter: “Pronti alla sfida con il Liverpool”

Sport nazionale
(Adnkronos) – Alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Champions League, il talento francese dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni dell’emittente turca Trt Spor commentando il match di domani contro la squadra di Slot. “Sicuramente è uno dei momenti più importanti per noi: affrontare una squadra fortissima come il Liverpool. Ci stiamo preparando come facciamo per tutte le partite, con serietà, cercando di capire come disputare una gara solida. Ho segnato contro il Como e ho superato il traguardo dei 31 gol con la maglia dell’Inter: anche se certi numeri hanno un valore simbolico, nello spogliatoio questo record significa tanto. Entrare nella storia dell’Inter è motivo di orgoglio. Sono felice di segnare e di contribuire alla squadra: il nostro obiettivo è vincere e raggiungere traguardi sempre più alti. Sappiamo bene cosa significhi rappresentare l’Inter e contribuire ai suoi risultati”. 

“Indossare questa maglia è sempre un’emozione, perché ha un grande valore e una grande storia. Giocare nell’Inter è un onore: tutti conosciamo i campioni che sono passati da questo club, e per questo ogni partita è speciale”, ha aggiunto Thuram. “L’Europa? Quello che è successo è successo: abbiamo fatto cose buone e cose meno buone, ma sono fiero di ciò che abbiamo fatto. Certo, non si può tornare indietro a recuperare un momento particolare -è impossibile- ma fa parte del gioco. Ora dobbiamo pensare al futuro e possiamo dire che siamo pronti: aspettiamo con grande entusiasmo questa sfida e speriamo di fare bene”. 

sport

