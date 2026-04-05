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Thuram trattiene Rensch, Lautaro segna: proteste in Inter-Roma

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Proteste in Inter-Roma. Oggi, domenica 5 aprile, i nerazzurri hanno ospitato i giallorossi nella 31esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. A inizio ripresa l’Inter è infatti andata a segno con Lautaro Martinez, che ha firmato la sua doppietta al rientro dall’infortunio, in un’azione però che, secondo Gasperini, è viziata da un fallo di Thuram su Rensch. 

Succede tutto al 52′. Un rinvio lungo della difesa nerazzurro diventa buono per la ripartenza di Thuram. Il centravanti francese va in pressione su Rensch, in vantaggio, e lo tampona rubandogli il pallone. L’olandese allarga le braccia per protestare, l’arbitro non fischia e Thuram prosegue la sua corsa, servendo poi l’assist per Lautaro. 

Immediate le proteste della Roma, che accerchia l’arbitro chiedendo che la rete venisse annullata. Rapido però il check del Var, che giudica regolare il contatto tra Thuram e Rensch, con le immagini che mostrano effettivamente un contatto piuttosto leggero, con l’olandese che si lascia cadere. 

 

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