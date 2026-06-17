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Totti conquista anche Malta, a cena nella Steak House ‘Era Ora’ tra tifosi e palleggi

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Francesco Totti conquista anche Malta. L’ex capitano della Roma è stato protagonista di una serata speciale alla Steak House “Era Ora”, dove ha attirato fan e curiosi. Totti ha scelto un ricco filetto ben cotto, accompagnato – a sorpresa – da una tripla porzione di dolce, concedendosi un momento di puro gusto. Non solo cena: l’icona giallorossa si è fermata a firmare numerosi autografi su maglie e palloni, regalando sorrisi e ricordi indelebili ai presenti. Applausi e smartphone alzati quando, sulla terrazza del ristorante, si è esibito in qualche palleggio, dimostrando che la classe non passa mai. 

Una visita che ha trasformato una semplice serata in un piccolo evento, in giorni particolarmente simbolici per i tifosi romanisti: proprio il 17 giugno si celebra infatti lo storico scudetto della Roma del 2001, un trionfo indimenticabile di cui Totti è stato protagonista assoluto. Un mix perfetto di nostalgia e attualità che conferma ancora una volta il legame speciale tra Totti e i suoi tifosi, ovunque si trovi. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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