Totti: “Non pensavo che la Roma potesse arrivare in Champions. Mondiale senza Italia? E’ diverso”

(Adnkronos) – “La Roma in Champions League? Mi ha esaltato tantissimo, sinceramente non pensavo che la Roma potesse arrivare in zona Champions, anche perché fino all’ultima giornata non dipendeva dalla Roma, ma dipendeva dal Milan e dalla Juve. Diciamo l’hanno buttata un po’ loro la qualificazione in Champions, ma la Roma è stata brava a capire l’importanza, a stare sempre dietro a questi due grandi club, ed è riuscita a controbattere colpo su colpo e arrivare dove forse nessuno si sarebbe aspettato”. Queste le parole dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, da Istanbul per una tappa del Ea7 World Legends Padel Tour, all’emittente turca ‘A Spor’, sull’approdo dei giallorossi di Gasperini in Champions League.

“Un Mondiale senza Italia cosa mi provoca dentro? Senza l’Italia è un mondiale diverso, ma non solo per noi italiani ma per tutto il mondo, perché è una delle squadre più affascinanti, più importanti tra quelle attuali. È sempre bello vedere l’Italia in una competizione così importante e quando mancano queste squadre, manca un bel pezzo di mondiale. Certo, a noi dispiace tantissimo perché è il terzo mondiale consecutivo che saltiamo e non ne possiamo fare a meno. Se ci stiamo facendo l’abitudine? Purtroppo si, è brutto dirlo, ma è una cosa diversa da quello che pensiamo noi. Cosa non è andato? Quando non si vince tante cose non vanno, adesso non bisogna stare qua a dire è mancato quello, o è mancato quell’altro. Io penso che durante questo percorso, quando le cose non vanno, la colpa è un po’ di tutti”, ha aggiunto Totti parlando della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali del 2026.

“L’ultimo ct dell’Italia è stato Rino Gattuso che allenerà la Lazio? Non gli ho ancora detto niente. Rino ha questa forza, questa voglia di mettersi sempre in mostra, è un allenatore che per me farà grandi cose. Verrà a Roma, lo incontrerò, ci andrò a cena e vedremo di che pasta è fatto, anche perché Roma è una piazza diversa da tutte le altre. Se parlerà della Lazio? Io parlerò della Roma, vedremo, potremmo parlare di cose che non c’entrano. E della Roma cosa gli dirò? Della Roma dirò che è una grande squadra, un grande club, ma io penso che sappia già tutto, perché ogni volta che ci ha affrontato capiva l’importanza di giocare a Roma, certo ora allenare in questa città sarà tutto più difficile”, ha aggiunto l’ex numero 10 giallorosso sul suo compagno di Nazionale.

Un suo ex compagno alla Roma, sarà invece al Mondiale. Si tratta di Vincenzo Montella. “Sicuramente è una persona di casa, una persona che conosco da tantissimo tempo. Ha intrapreso questo lavoro e sta facendo grandi cose e gli auguro tutto il meglio, alla prima esperienza da ct con un mondiale così importante, e con un paese così affascinante. Sono sicuro che farà il massimo per portare la Turchia il più avanti possibile. Se mi sarei aspettato Montella ct ad un Mondiale? Diciamo che le basi, quando faceva il giocatore, già ce le aveva. Diceva ogni tanto che voleva fare l’allenatore, però un discorso è dirlo, e un discorso è farlo, ma io penso che ha tutte le potenzialità per fare grandi cose e gli auguro veramente il meglio. In cosa lo vedevo già allenatore? Già come giocava, i piedi che aveva, la testa che aveva, un’intelligenza differente da tanti altri”, ha spiegato Totti che si è espresso anche su due talenti turchi.

“Nella Juventus gioca Yildiz? E’ un ragazzo giovane, un ragazzo sul quale tutti hanno aspettative altissime, è sempre pronto, si sacrifica tantissimo per la squadra, è un giocatore tecnico e penso che possa dare una grossa mano alla Turchia. È un 10? E lo chiedo a un 10? Un 9 e mezzo. I 10 sono altri. Arda Guler? Altro grande giocatore, anche lui è un ragazzo che può fare la differenza, e farà la differenza sicuramente. Vedremo senza dubbio un grande mondiale con questi grandi giocatori. Senza Italia al mondiale per chi farò il tifo? Non c’è una squadra in particolare, io penso e spero che sarà un grande mondiale. Ci divertiremo e vedremo qualche sorpresa”, ha concluso Totti.



—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)