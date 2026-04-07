Vela d’epoca, in Toscana le Vele Classiche di Puccini nel centenario della Turandot

(Adnkronos) – Due giornate di vela classica, cultura nautica, sport, storia, musica operistica, atmosfere antiche e scoperta del territorio. Torna dal 25 al 26 aprile 2026 a Torre del Lago Puccini, in Toscana sul Lago di Massaciuccoli, la manifestazione internazionale “Le Vele Classiche di Puccini”, l’unico raduno di barche storiche organizzato nei luoghi dove ha vissuto e si è ispirato il famoso compositore lucchese Giacomo Puccini. Il Circolo Velico Torre del Lago Puccini (www.cvtlp.it), in collaborazione con Federazione Italiana Vela, inaugura la stagione delle barche classiche con due regate veliche non competitive. “A questa terza edizione”, ricorda il presidente Massimo Bertolani, “potranno iscriversi le derive in legno o le imbarcazioni a deriva fissa con pescaggio massimo di 1,5 metri, scafi armati a vela latina, cabinati e repliche di vele classiche o d’epoca realizzate nel rispetto dei progetti originali e imbarcazioni in vetroresina di valore storico o costruite prima del 1980. Metteremo a disposizione una gru per le operazioni di varo e alaggio”.

“Le Vele Classiche di Puccini” rappresenta un’imperdibile occasione per scoprire i luoghi dove il Maestro Puccini ha composto opere liriche come Tosca, Madama Butterfly e soprattutto Turandot, rimasta incompiuta a causa della sua morte avvenuta nel 1924. La prima rappresentazione della Turandot avvenne al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile del 1926, sotto la direzione del Maestro Arturo Toscanini. Quest’anno il raduno celebrerà il centenario di quell’esordio. Chiunque avrà l’opportunità di esplorare i 10 chilometri di perimetro del Lago di Massaciuccoli, all’interno del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, scoprire da vicino le imbarcazioni esposte e partecipare gratuitamente agli eventi collaterali come da programma ufficiale, organizzati tra il Circolo Velico e il Parco della Musica.

Anche quest’anno saranno numerosi gli enti, le associazioni e le realtà del territorio che daranno risalto e visibilità alla manifestazione. Patrocinatori dell’evento sono la Regione Toscana, Parco Migliarino San Rossore, La Provincia di Lucca, Comune di Massarosa, Fondazione Giacomo Puccini Lucca, Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini. L’evento si svolgerà con il supporto organizzativo della FIV (Federazione Italiana Vela), ICARE, Navigo, ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici), Museo della Barca Lariana, Canoa Kayak Versilia, Istituto Nazionale di Bioarchitettura Sezione di Lucca ed il sostegno di Unipol Sai Pisa, Cantiere Navale Checchi, Giannoni Marco Marine covers, Millenium Technology Center, Bertacca Forniture Navali, Viadana Yacht Equipment, Azienda Agricola Corte Saibante, TREDF artigiani tecnologici.

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