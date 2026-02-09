Zaccagni, si allungano i tempi di recupero?

(Adnkronos) – I fantallenatori potrebbero perdere Mattia Zaccagni per altre settimane.

Il capitano biancoceleste si è fermato alla vigilia della trasferta contro il Genoa del 30 gennaio per un problema muscolare all’addome e da allora non è più rientrato in campo. Dopo aver saltato il match di ieri contro la Juventus, il numero 10 non sarà disponibile neppure per il quarto di finale di Coppa Italia di mercoledì al Dall’Ara contro il Bologna.

Le notizie che arrivano dall’ambiente medico non invitano all’ottimismo. Stando alle ultime indiscrezioni, la lesione richiede cautela e tempi di recupero non brevi, tanto che lo stesso Sarri ha definito l’infortunio serio.

Nei prossimi giorni Zaccagni si sottoporrà a nuovi esami tra martedì e mercoledì per valutare l’evoluzione della situazione, ma l’ipotesi più probabile è che il suo rientro slitti oltre la trasferta di Cagliari del 21 febbraio.

Fantacalcio.it per Adnkronos

—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)