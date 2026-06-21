Arezzo, ufficiale l’arrivo in prestito dall’Udinese del portiere classe 2007 Alessandro Nunziante

AREZZO – La porta dell’Arezzo accoglie un nuovo rinforzo. La società sportiva ha ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Udinese di Alessandro Nunziante, estremo difensore classe 2007. Il giocatore ha siglato un accordo che lo legherà al club amaranto fino al 30 giugno 2027.
Nato a Foggia, Nunziante ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Benevento, squadra con la quale ha fatto il suo esordio nella Coppa Italia di Serie C all’età di 16 anni. Dal punto di vista tecnico, si presenta come un portiere dalle caratteristiche moderne: abbina infatti una struttura fisica imponente a una buona esplosività, a cui aggiunge una spiccata capacità nella gestione del pallone con i piedi.
Il percorso sportivo del neoacquisto aretino è strettamente legato anche alla maglia azzurra. Dopo aver collezionato diverse presenze con le formazioni Under 15, Under 16 e Under 17, il portiere fa attualmente parte del giro della Nazionale Under 19. Proprio con questa selezione, dopo aver preso parte a uno stage a Tirrenia all’inizio del mese, risponderà alla convocazione per il raduno in programma a Coverciano dal 22 al 25 giugno.