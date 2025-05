3Bee lancia gli XNatura Regeneration Awards per la Giornata Mondiale della Biodiversità

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, l’azienda naturetech 3Bee ha annunciato il lancio degli XNatura Regeneration Awards, un’iniziativa volta a selezionare e sostenere economicamente i progetti di rigenerazione ambientale più meritevoli a livello globale, con l’obiettivo di creare nuove Oasi della Biodiversità. Quest’anno, il tema della Giornata Mondiale della Biodiversità, “In harmony with nature and sustainable development”, invita a una riflessione sull’importanza di conciliare il progresso con la protezione degli ecosistemi attraverso soluzioni che integrino benessere sociale, sviluppo sostenibile e conservazione della biodiversità. In questo contesto, gli XNatura Regeneration Awards rappresentano un impegno concreto a favore di interventi ambientali innovativi e replicabili. “Con questa iniziativa, desideriamo contribuire attivamente alla creazione di nuove Oasi della Biodiversità in tutto il mondo, selezionando progetti di rigenerazione ambientale che si distinguano per innovazione, sostenibilità e impatto ambientale,” ha dichiarato Niccolò Calandri, CEO di 3Bee. “Il nostro supporto si concretizzerà nell’arco di tre anni e, attraverso la piattaforma di monitoraggio ambientale XNatura, ne osserveremo l’evoluzione, assicurando risultati misurabili e duraturi nel tempo.”

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i proprietari di terreni a livello globale interessati a proporre progetti di rigenerazione ambientale. Le iscrizioni saranno aperte dal 22 maggio al 1° settembre 2025. I progetti selezionati saranno annunciati il 5 dicembre 2025, al termine di una fase di valutazione accurata. Per partecipare, i candidati dovranno presentare una proposta dettagliata tramite il typeform disponibile sul sito web di 3Bee, includendo un piano di sviluppo triennale che illustri come l’intervento proposto contribuirà al ripristino della biodiversità e al miglioramento degli ecosistemi locali. L’iniziativa si propone di selezionare fino a tre progetti di rigenerazione ambientale che rispondano a criteri specifici, con particolare attenzione agli interventi capaci di restituire valore ecologico a territori degradati. Ciascun progetto vincitore riceverà un contributo economico di 5.000€ all’anno per tre anni, a partire dal 2026. I progetti presentati saranno valutati da una giuria composta da esperti e professionisti del settore, sia interni che esterni a 3Bee, sulla base di quattro criteri fondamentali: l’originalità dell’approccio e delle soluzioni proposte, l’applicabilità e la fattibilità del progetto, la sua efficacia nel promuovere la rigenerazione della biodiversità e degli ecosistemi, e la capacità di garantire risultati duraturi e di essere replicabile in altre aree geografiche. La Environmental Platform XNatura, divisione di nature intelligence di 3Bee srl, sarà impiegata sia nella fase di valutazione per identificare i progetti con il maggiore potenziale di impatto, sia per monitorare e misurare l’efficacia degli interventi di rigenerazione una volta avviati. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)