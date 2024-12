400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche ed emergenti

(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente firmato un decreto che pone le basi per un importante sostegno al settore della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Questo intervento, inserito nel Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27, mira a consolidare lo sviluppo di tecnologie critiche ed emergenti, allo stesso tempo riducendo le dipendenze strategiche dell’Unione Europea dall’estero e preservando l’integrità del mercato interno.

Il decreto stanzia un fondo di 400 milioni di euro destinati a finanziare programmi di R&D da realizzare nelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Queste iniziative dovranno essere coerenti con i settori tecnologici definiti nel regolamento UE n. 2024/795, che ha istituito la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform – STEP). Una particolare attenzione è rivolta alle piccole e medie imprese (PMI) e alle reti di imprese, alle quali sarà riservato il 60% delle risorse totali disponibili. Questa misura vuole incentivare una partecipazione più ampia e diversificata nel panorama della ricerca e sviluppo, promuovendo progetti congiunti tra PMI, escludendo la partecipazione di organismi di ricerca se non in qualità di collaboratori.

Le aziende di qualsiasi dimensione possono beneficiare di queste agevolazioni, a patto che abbiano almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda. Le agevolazioni sono previste sotto forma di finanziamento agevolato, coprendo fino al 50% dei costi e delle spese ammissibili, con contributi diretti variabili a seconda della dimensione dell’impresa:

35% per le imprese di piccola dimensione;

30% per le imprese di media dimensione;

25% per le imprese di grande dimensione. Con provvedimenti direttoriali successivi saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione, nonché gli schemi per la loro presentazione. La gestione di questo investimento del Fondo crescita sostenibile sarà affidata a Mediocredito Centrale S.p.A., consolidando ulteriormente l’impegno del Ministero verso un rafforzamento della capacità produttiva e innovativa del Sud Italia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)