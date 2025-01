Acer presenta la nuova linea Predator con processori Intel Core Ultra

(Adnkronos) – Acer ha presentato al CES di Las Vegas un aggiornamento della linea di laptop gaming Predator, introducendo i modelli di punta Predator Helios 16 AI e Predator Helios 18 AI, dotati di processori Intel Core Ultra 9 275HX e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50. L’azienda ha inoltre annunciato il Predator Helios Neo 16S AI, un notebook di fascia media con design sottile, e il monitor gaming Predator XB323QX. I nuovi dispositivi sfruttano l’architettura NVIDIA Blackwell per offrire prestazioni di gioco e IA di livello superiore. Le GPU integrano funzionalità come NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Studio e i microservizi NVIDIA NIM. I laptop Helios sono inoltre dotati di ventole 3D AeroBlade di sesta generazione e tasti meccanici MagKey 4.0. Predator Helios 16 AI (disponibile da giugno a partire da € 2.799) e Helios 18 AI (disponibile da aprile a partire da € 3.699) si rivolgono a giocatori e appassionati di tecnologia. Offrono processori Intel Core Ultra 9 275HX con NPU, GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 5090, RAM fino a 192 GB e storage fino a 6 TB PCIe Gen 5. Il sistema di raffreddamento include ventole 3D AeroBlade di sesta generazione, pasta termica a metallo liquido e heat pipe vettoriali. Helios 16 AI presenta un display OLED WQXGA a 240 Hz, mentre Helios 18 AI un display 4K Mini LED WQXGA a 120 Hz con modalità dual-mode per passare a FHD a 240 Hz. Predator Helios Neo 16S AI (disponibile da maggio a partire da € 2.399) offre un design sottile (meno di 19,9 mm di spessore) e integra un processore Intel Core Ultra 9 275HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 32 GB di RAM e 2 TB di storage. Lo schermo è un OLED WQXGA a 240 Hz con copertura DCI-P3 al 100%. Il monitor Predator XB323QX è dotato di un display IPS 5K da 31,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz (e opzione per WQHD a 288 Hz), tempo di risposta di 0,5 ms (GTG) e tecnologia NVIDIA G-SYNC Pulsar. Offre una profondità di colore a 10 bit e una copertura della gamma cromatica DCI-P3 al 95%. Con questa nuova linea, Acer punta a offrire ai giocatori un’esperienza di gioco di alto livello, combinando prestazioni elevate, design curato e tecnologie all’avanguardia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)