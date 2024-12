AirPods Pro 2, arriva il test dell’udito con gli auricolari Apple

(Adnkronos) – Apple ha introdotto anche in Italia una nuova funzionalità per gli AirPods Pro di seconda generazione: il test dell’udito. L’innovazione offre agli utenti la possibilità di valutare la propria capacità uditiva in modo semplice e accessibile, direttamente dalle proprie cuffie. L’ipoacusia, ovvero la riduzione o perdita dell’udito, è un problema globale in crescita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 1,5 miliardi di persone nel mondo ne soffrano, con una proiezione di 2,5 miliardi entro il 2050. Le conseguenze dell’ipoacusia non trattata possono essere significative, con un impatto negativo sulla salute generale, sul benessere psicologico e un aumento del rischio di isolamento sociale e demenza. Il Test dell’udito integrato negli AirPods Pro (solo sul modello di seconda generazione) si basa sull’audiometria tonale, un metodo clinico standard per la valutazione dell’udito. Il test, della durata di circa cinque minuti, può essere eseguito da casa utilizzando gli AirPods Pro di seconda generazione e un iPhone o iPad compatibile con iOS o iPadOS 18.2 o successivi. La procedura, basata su principi di acustica avanzata, è stata progettata per essere intuitiva e user-friendly. Al termine del test, l’utente riceve un report di facile comprensione che include un valore numerico che rappresenta il livello di udito per ciascun orecchio, la classificazione del livello di udito, eventuali raccomandazioni in base ai risultati ottenuti e un audiogramma, ovvero una rappresentazione grafica dei risultati del test. I risultati del test vengono archiviati in modo sicuro e confidenziale nell’app Salute dell’utente e possono essere condivisi con un professionista sanitario per una valutazione più approfondita. Oltre al Test dell’udito, gli AirPods Pro (2a generazione) offrono altre funzioni volte a proteggere e migliorare l’esperienza uditiva degli utenti, a partire dalla riduzione suoni intensi, attiva di default nelle modalità Trasparenza e Audio adattivo, riduce l’intensità dei rumori forti, come quelli provenienti da sirene o lavori edili, preservando la qualità audio generale. La riduzione del rumore avviene sia passivamente, grazie al design dei copriauricolari, sia attivamente, tramite il chip H2 che elabora il suono a 48.000 volte al secondo. Abbiamo inoltre un nuovo algoritmo multiband ad alta gamma dinamica, che ottimizza l’ascolto di eventi dal vivo, come concerti, rendendo il suono più naturale e coinvolgente. A causa di restrizioni normative, Apple non ha potuto rilasciare la funzione apparecchio acustico per AirPods Pro 2 in nuove nazioni al momento. Già disponibile in USA, questa funzione supporta l’assistenza all’udito per gli utenti con calo della capacità uditiva da lieve a moderato. Apple sta collaborando con gli organi competenti nella speranza di rendere disponibile questa esperienza il prima possibile. Infine, le nuove funzionalità degli AirPods Pro si integrano con l’ampia gamma di strumenti e servizi Apple dedicati alla salute uditiva e all’accessibilità, tra cui: app Rumore e notifiche su Apple Watch, monitoraggio dei livelli audio delle cuffie, musica aptica, riconoscimento suoni, ascolto dal vivo, avvisi sensoriali, sottotitoli e trascrizioni. La funzione Test dell’udito è disponibile per gli utenti di età pari o superiore a 18 anni e richiede AirPods Pro 2 con l’ultimo aggiornamento del firmware, abbinati a un iPhone o iPad compatibile con iOS 18.2 o iPadOS 18.2 e successivi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)