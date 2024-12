Apple punta sulla sicurezza domestica con un nuovo campanello smart dotato di Face ID

(Adnkronos) – Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter “Power On”, Apple starebbe sviluppando un innovativo campanello intelligente con videocamera integrata che utilizzerebbe la tecnologia Face ID per il riconoscimento facciale e lo sblocco automatico della porta. Il lancio di questo dispositivo è previsto, nella migliore delle ipotesi, entro la fine del 2025. Il funzionamento del sistema di sblocco sarebbe analogo a quello degli iPhone: la porta si aprirebbe automaticamente al riconoscimento del volto del proprietario o di un altro residente. Per garantire la massima sicurezza, la videocamera sarebbe dotata del chip Secure Enclave di Apple, che memorizza ed elabora le informazioni di Face ID in modo separato dal resto dell’hardware, proprio come avviene negli altri dispositivi Apple che supportano il riconoscimento facciale. Gurman ipotizza che il dispositivo sarà compatibile con le serrature intelligenti HomeKit di terze parti già presenti sul mercato e non esclude la possibilità che Apple stringa una partnership con un’azienda produttrice di serrature intelligenti per offrire un sistema completo sin dal giorno del lancio. Inoltre, si prevede che la videocamera integrerà il chip “Proxima” di Apple, che combina Wi-Fi e Bluetooth, già al centro di indiscrezioni riguardanti i nuovi modelli di HomePod Mini e Apple TV previsti per il prossimo anno. Il campanello intelligente si inserisce in un più ampio contesto di rinnovato interesse di Apple per la domotica, con particolare attenzione all’integrazione con Apple Intelligence. Tra le altre novità in fase di sviluppo, si vocifera di una nuova videocamera per la smart home, un possibile televisore a marchio Apple e nuovi display intelligenti, tra cui un dispositivo simile a un iPad che si attacca magneticamente a supporti a parete o basi per altoparlanti e un altro display montato su un braccio robotico collegato a una base più grande. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)