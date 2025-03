Asus ExpertBook Serie P: Innovazione e Sicurezza per Professionisti e Aziende

(Adnkronos) – La serie ExpertBook P di Asus ridefinisce il concetto di laptop professionale attraverso l’integrazione di tecnologie di ultima generazione, come l’intelligenza artificiale (AI) e i nuovi processori Intel Core Ultra. I modelli P1, P3 e P5 offrono soluzioni adattabili a diverse esigenze professionali, dalla routine giornaliera alle richieste dei top manager. Avanzate funzionalità AI rivoluzionano le riunioni virtuali e l’automazione di sistema, grazie a strumenti come AI ExpertMeet e ExpertPanel. In termini di sicurezza, la serie stabilisce nuovi standard, estendendo la protezione dal BIOS fino a complesse soluzioni software, inclusa una collaborazione con McAfee per l’integrazione di un rilevatore di deepfake basato su AI, garantendo una difesa superiore contro le minacce digitali. ASUS, con la serie ExpertBook P, fornisce strumenti per un’efficienza lavorativa in costante evoluzione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)