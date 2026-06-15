ASUS ROG XREAL R1: occhiali gaming 240 Hz in Italia

(Adnkronos) – ASUS Republic of Gamers, in collaborazione con la società di hardware XR portatile XREAL, ha ufficializzato i dettagli sulla distribuzione globale degli occhiali ROG XREAL R1. Presentato originariamente in concomitanza con il CES 2026, il dispositivo sarà commercializzato in Italia a partire dalla seconda metà di giugno 2026 al prezzo consigliato di 849 € IVA inclusa, attraverso i canali di vendita diretti e i partner commerciali del marchio.

L’architettura hardware si configura come un sistema di visualizzazione indossabile plug-and-play compatibile con personal computer e dispositivi mobili, ingegnerizzato per operare in sincronia specifica con la console portatile ROG Ally.

Il comparto ottico del dispositivo si basa su un pannello micro-OLED che esprime una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,01 ms, specifiche studiate per mitigare i fenomeni di sfarfallio e i ritardi di trascinamento dell’immagine.

Il sistema proietta uno schermo virtuale equivalente a una diagonale di 171 pollici con un campo visivo di 57 gradi, arrivando a coprire il 95% della visione focale dell’operatore. Per garantire l’adattabilità alle diverse condizioni di illuminazione ambientale, la struttura integra lenti elettrocromiche che regolano la propria trasparenza sia attraverso tre livelli di oscuramento manuale, sia mediante un automatismo guidato dal tracciamento dei movimenti della testa. Questo modulo riduce la luminosità della lente quando l’utente fissa lo schermo virtuale e aumenta la trasparenza quando lo sguardo viene rivolto verso l’ambiente circostante, disponendo inoltre di una funzione di disattivazione immediata tramite un comando a clic singolo.

Sul piano dell’interazione spaziale e dell’elaborazione dati, la periferica adotta il chip dedicato XREAL X1, che garantisce il supporto nativo alla tecnologia 3DoF, ovvero a tre gradi di libertà per il tracciamento dei movimenti. Questo processore consente l’attivazione della modalità Anchor, programmata per fissare la schermata virtuale in una coordinata spaziale definita indipendentemente dagli spostamenti dell’utente, e della modalità Follow, che adatta la proiezione al campo visivo in modo continuo, supportando al contempo un algoritmo di conversione dei contenuti bidimensionali (2D) in tre dimensioni (3D) in tempo reale. Il comparto multimediale è integrato da un sistema acustico sviluppato da Bose, configurato per riprodurre un panorama sonoro tridimensionale finalizzato ad aumentare la precisione nel rilevamento spaziale delle sorgenti audio durante le sessioni d’uso.

La gestione software e l’ottimizzazione dell’interfaccia si avvalgono di una doppia modalità di controllo a seconda della piattaforma ospite. In combinazione con la console ROG Ally, il dispositivo permette l’utilizzo simultaneo dei due schermi, lasciando attivo il display della console per la regolazione dei parametri di luminosità, dei formati di visualizzazione e delle funzioni fornite dall’applicazione Armoury Crate SE, senza interrompere l’esecuzione dei programmi. Per l’utilizzo in configurazione personal computer, l’hardware si interfaccia con l’accessorio ROG Control Dock e con l’applicazione ASUS DisplayWidget Center, che abilitano la mappatura delle funzioni tramite tastiera e mouse, l’attivazione dei moduli di assistenza visiva ASUS GamePlus e l’impiego dell’algoritmo AI Visual per il rilevamento automatico e l’ottimizzazione dei profili cromatici in base ai contenuti visualizzati.

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