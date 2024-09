Be Symboolic: innovazione nel cuore della Pubblica Amministrazione

(Adnkronos) – Dalla partnership tra Alé Comunicazione e Symboolic nasce un nuovo verticale che permetterà di portare l’Intelligenza Artificiale generativa all’interno di settori particolarmente critici e di molte divisioni nazionali della Pubblica Amministrazione, in modo integrabile nelle infrastrutture IT esistenti e rispondendo alle esigenze dei singoli casi d’uso. Inoltre, a garanzia della riservatezza dei flussi informativi, sarà possibile scegliere il livello di rigidità con cui controllare il perimetro dei propri dati, che stanno assumendo un valore sempre più soggettivo e quindi diverso da struttura a struttura. “L’Intelligenza Artificiale non è solo un trend, ma l’infrastruttura abilitante della competitività presente e futura del nostro Sistema Paese. Come tale, va tutelata, e come imprenditore ed ingegnere ritengo sia un dovere spendersi ed investire per lo sviluppo di competenza e tecnologia nazionali che non solo permettano di cogliere l’opportunità economica straordinaria di questo momento storico, ma che garantiscano la sicurezza e l’autonomia del nostro Paese. Oggi festeggiamo la nascita di Be Symboolic con un’attenzione particolare al mondo Security, Cyber & Defence e alle Infrastrutture Strategiche, come un impegno a realizzare questa visione a partire da ciò che è imprescindibile: la creazione di tecnologia di Intelligenza Artificiale sicura su cui appoggiare gli sviluppi, soprattutto di large language models, che ci permetteranno di affrontare le sfide più critiche che il futuro ci riserva, come individui, organizzazioni e Nazione. Be Symboolic rappresenta il nostro impegno concreto per una sovranità digitale che sia fondamento della resilienza e della competitività nazionale” ha dichiarato Giovanni Tardini, CEO di Symboolic, AD e Vice Presidente di Be Symboolic. “Siamo particolarmente entusiasti di questa nuova avventura con il partner nazionale più innovativo presente oggi sul mercato nel settore Intelligenza Artificiale e con il quale ci unisce anche l’approccio filosofico alle soluzioni offerte” ha dichiarato Robert Hassan, CEO di Alé Comunicazione, AD e Presidente di Be Symboolic. “Si tratta di un naturale sviluppo per Alé, Società che sin dalla sua nascita ha sempre creato innovazione, dalle metodologie di analisi e strategiche, agli strumenti ideati ed applicati per clienti nazionali ed internazionali, in particolare nei settori security ed infrastrutture critiche, due ambiti che si muovono in parallelo, come già ad inizio anni Duemila, anticipando le dinamiche degli scenari globali, abbiamo sviluppato tecniche per gli attori presenti e futuri dello spazio cibernetico, posizionandoci come la prima Agenzia italiana di strategie specializzata nel settore cybersecurity. Oggi siamo già immersi in una nuova ulteriore dimensione, con possibilità e risultati non ancora completamente racchiusi in formule definite, proprio perché variabili in funzione della complessità di dati soggettivi dei singoli attori, in questo senso gli applicativi Symboolic offrono ai Clienti un vero cambio di paradigma, con una Intelligenza Artificiale capace di abilitare un nuovo modo di conoscere il mondo e di gestirne la complessità” ha concluso Hassan. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)