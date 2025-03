Chaos Arena, lo strumento senza game engine per creare produzioni virtuali

(Adnkronos) – Chaos ha annunciato il lancio di Chaos Arena, uno strumento progettato per rivoluzionare la produzione virtuale nel settore cinematografico. Arena consente agli artisti di trasferire contenuti 3D ray-tracciati su LEDWall in tempi rapidissimi, eliminando la necessità di game engine e dipartimenti artistici virtuali dedicati, con conseguenti significativi risparmi economici. Tradizionalmente, la produzione virtuale comporta processi complessi e potenzialmente instabili. Arena mira a semplificare questo workflow, permettendo agli artisti di utilizzare la loro pipeline abituale e di portare direttamente le scene 3D da software come Maya, Houdini, Blender e 3ds Max su LEDWall tramite un file di scena V-Ray. È inoltre in corso lo sviluppo del supporto per USD e MaterialX, garantendo la compatibilità con un’ampia gamma di asset e shader. A differenza dei game engine, Arena offre rendering di qualità completamente ray-tracciata in tempo reale, garantendo un’illuminazione accurata e una perfetta integrazione tra ambienti virtuali e set fisici. L’architettura di Arena permette di gestire quantità elevate di geometrie, come dimostrato durante la produzione del cortometraggio Ray Tracing FTW, in cui sono stati renderizzati 2,4 trilioni di poligoni senza interruzioni.

Arena si basa su Chaos Vantage e supporta la tecnologia di ricostruzione/upscaling dei raggi DLSS 4 di NVIDIA. Questa suite di strumenti di rendering neurale migliora significativamente il frame rate e la qualità delle immagini. Il nuovo algoritmo di denoiser di DLSS 4, basato su un modello AI transformer, offre un notevole miglioramento della fedeltà visiva, mantenendo un anti-aliasing preciso anche dopo il denoising e l’upscaling. Chaos Arena è disponibile tramite abbonamento giornaliero o annuale. È inoltre disponibile una versione di prova con watermark per consentire agli studi di valutarne l’idoneità. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)