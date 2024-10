ChiavarInCosplay 2024: un successo per la cultura Pop con oltre 42.000 visitatori

(Adnkronos) – Si è concluso con grande successo il festival ChiavarInCosplay, svoltosi dal 27 al 29 settembre, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari in collaborazione con STEP del Gruppo LEG. L’evento, contraddistinto dal claim “Lightness – Leggerezza”, ha creato un’atmosfera coinvolgente in grado di affascinare le oltre 42.000 presenze registrate nel corso dei tre giorni. Questo numero segna un incremento di circa il 40% rispetto all’anno precedente. Le principali piazze della città—Piazza Mazzini, Piazza Matteotti e Piazza Roma—così come Palazzo Rocca, hanno ospitato numerose attrazioni e iniziative culturali, offrendo uno spettacolo variegato per un pubblico multigenerazionale. Tra i simboli più amati del festival, il “Red Carpet” ha catturato l’attenzione di molti, permettendo ai visitatori di immortalare momenti speciali in un’atmosfera da tappeto rosso. Palazzo Rocca ha ospitato due mostre di grande richiamo. La prima, “Sbagli a fin di bene”, ha presentato il lavoro del fumettista Enrico Macchiavello, che ha espresso il suo entusiasmo per l’esposizione in un contesto così prestigioso. La seconda mostra, curata dall’Associazione Liguria Bricks, ha affascinato grandi e piccini con opere realizzate interamente con mattoncini LEGO. Numerosi eventi musicali hanno animato il festival. I concerti dei Banana Split, l’incanto delle melodie Disney con gli ANIMEniacs, e l’esibizione della famosa Cristina D’Avena in una Piazza Mazzini gremita hanno costituito alcuni dei momenti più attesi. I talk con ospiti di fama, tra cui il cantautore Guido De Angelis e il noto influencer giapponese Kenta Suzuki, hanno arricchito ulteriormente il programma, offrendo spunti di riflessione e intrattenimento. Un’attenzione particolare è stata riservata ai 50 anni del film “Non aprite quella porta”, trattato da esperti del settore. La presenza di noti doppiatori, come Natale Ciravolo e Rossa Caputo, ha ulteriormente elevato il profilo dell’evento. Spazio anche ai giovani talenti, come i Potara, molto apprezzati dal pubblico giovanile. L’Artist Alley ha permesso ai visitatori di incontrare disegnatori e illustratori, mentre la mostra “Una storia di 100 milioni di anni” ha trasformato Piazza Matteotti nella “Piazza dei Dinosauri” con imponenti riproduzioni di creature preistoriche. La partecipazione delle scuole chiavaresi, con oltre 150 bambini coinvolti in “Scuoleincosplay”, ha dimostrato l’impatto positivo del festival sulle nuove generazioni.Soddisfazione nelle parole di Silvia Stanig, assessore alla Cultura del Comune di Chiavari, per l’ottima riuscita del festival: “Salutiamo il ChiavarInCosplay 2024 con grandissima soddisfazione. Abbiamo battuto il record di presenze dello scorso anno e far parte del grande circuito di eventi di questa categoria ci permette di uscire dai confini regionali e farci conoscere sul piano nazionale. Per tre giorni la nostra città si mette in Cosplay, cambia volto e si riempie di persone, colori e cosplayer di tutte le età provenienti da ogni parte d’Italia. Un concentrato di emozioni, magia, divertimento e ospiti di grande rilievo. Il gran finale con la guest star Cristina D’Avena è stato eccezionale. Non vediamo l’ora di rimetterci al lavoro per portare avanti il progetto e ottenere, speriamo, questo grande successo nuovamente il prossimo anno”. Anche i direttori artistici Alberto Grezzani e Andrea Lucchi si dichiarano entusiasti: “Quest’anno ChiavarInCosplay si è definitivamente consolidato come evento di livello nazionale. Per tre giorni la città è tornata ad essere la “Hollywood del Cosplay” ed è stato bellissimo vedere il fiume di persone che hanno attraversato con curiosità e partecipazione le vie e le piazze principali. Vincenti, in particolare, le strategie creative che insieme a STEP del Gruppo LEG abbiamo studiato per questa edizione. Ringraziamo l’amministrazione comunale e la città di Chiavari per il calore con cui ci hanno accolto e supportato”. “Il segreto per volare è prendersi con leggerezza! Partiamo da qui, tornando a sottolineare una frase del nostro Gianluca Del Carlo, per ribadire un concetto importante e un ingrediente fondamentale per la riuscita di questa edizione di ChiavarInCosplay” – afferma Sandro Giacomelli, titolare di STEP insieme a Tania Ferri ed Elisabetta De Luca – “Sono stati tre giorni magici tra il sorriso di tutti e la potenza della buona energia. Siamo entusiasti per il risultato ottenuto, ancora più grande delle aspettative e per questo ringraziamo la città, le associazioni, il Comune di Chiavari, i direttori artistici, il nostro staff, la squadra C.F.C, tutti gli ospiti e soprattutto il pubblico. La passione che ci ha unito e la leggerezza alla quale abbiamo ambito ci hanno portato a volare’’. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)